Celle

Die Polizei musste in der Nacht zu Dienstag einen Streit in der Celler Bahnhofsstraße schlichten. Vorausgegangen war ein spektakulärer Fahrradunfall: Ein 28-jähriger Fahrradfahrer war betrunken gegen einen Zigarettenautomaten gefahren und dabei so unglücklich gestürzt, dass er durch ein geöffnetes Fenster in den Keller eines Wohnhauses fiel.

Der Mann blieb dabei unverletzt. Die Bewohner waren über den ungebetenen Gast allerdings alles andere als erfreut, berichtet die Polizei. Es kam zum Streit – die Beamten mussten schlichten. Ein Atemalkoholtest bei dem Radfahrer ergab einen Wert von 1,9 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Jetzt erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von RND/lni