Mit einem bemerkenswerten Urteil hat das Landessozialgericht ( LSG ) in Celle Ulrike Schmidt (62, Name geändert) aus Braunschweig jetzt recht gegeben. Die gesetzliche Krankenkasse muss der Postzustellerin eine beidseitig operative Oberarmstraffung bezahlen. Das Sozialgericht Braunschweig hatte die Kostenübernahme in erster Instanz noch abgelehnt.

In seinem Urteil stützt sich der 16. Senat nicht auf die medizinische Indikation. Vielmehr sei „die Entstellung“ der Klägerin entscheidend. „Nach dem persönlichen Eindruck des Erscheinungsbildes der Klägerin, den sich der Senat in der mündlichen Verhandlung verschafft hat, ist vorliegend auch unter Zugrundelegung strenger Maßstäbe ausnahmsweise von einer Entstellung auszugehen“, heißt es im Urteil. Darunter verstehen die Richter die „massive Asymmetrie zwischen Ober- und Unterarmen“.

Klägerin nahm nach OP 50 Kilo ab

Die adipöse Klägerin hatte nach einer Schlauchmagenoperation rund 50 Kilo abgenommen. Als Folge dieser drastischen Gewichtsreduzierung waren große Hautüberschüsse an den Oberarmen zurückgeblieben. Die Hautlappen scheuerten an ihrer Dienstkleidung, es seien schmerzhafte Abszesse entstanden, sagte die Klägerin. Der medizinische Dienst der Krankenversicherung (HDK) hielt dem entgegen, dass weder eine Krankheit und noch eine Entstellung vorliege. Deshalb müsse die Gesetzliche Krankenversicherung auch nicht zahlen.

Der 16. Senat schaltete einen eigenen Gutachter ein. Der Orthopäde stellte fest: „Eine behandlungsbedürftige Beeinträchtigung der Körperfunktionen, die eine Straffungsoperation medizinisch indizieren würde, ergibt sich aus den vorliegenden medizinischen Unterlagen nicht.“ Er konnte keine Hautveränderungen im Sinne einer Geschwulst oder Pilzinfektionen feststellen. Die operative Hautentfernung von jeweils einem Kilo auf jeder Seite spiele bei einem Körpergewicht von 86 Kilo lediglich eine untergeordnete Rolle, heißt es weiter in dem Gutachten. Der Facharzt konnte auch keine Einschränkung im Bereich der Halswirbelsäule, der Ellenbogen oder der Schultern feststellen.

Rechtsstreit zog sich über sieben Jahre

Dennoch entschied das LSG zugunsten der Klägerin. Was sehr bemerkenswert ist. „Entstellungen werden von der Rechtsprechung extrem selten festgestellt“, erläutert LSG-Sprecher Carsten Kreschel. „Grundsätzlich sind Normabweichungen nur ausnahmsweise zu korrigieren und vorrangig zu tolerieren, denn Kosmetik bleibt Eigenverantwortung.“

Ulrike Schmidt brauchte für den Rechtsstreit einen langen Atem. Sie hatte die Oberarmstraffung bereits 2011 bei ihrer Kasse beantragt. Das Widerspruchsverfahren war im April 2013 beendet. Das Sozialgericht Braunschweig hatte im Februar 2018 entschieden. Knapp zwei Jahre später hatte sie die Richter in Celle auf ihrer Seite.

