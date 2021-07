Celle

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen und weitere Verbände kritisieren die Abschiebung eines schwerbehinderten 6-jährigen Romni-Mädchens und ihrer Mutter aus Celle nach Serbien. Bereits Ende Juni seien Mutter und Tochter nachts aus ihrer Wohnung geholt worden, teilten Flüchtlingsrat, das Roma Center und der Arbeitskreis Asyl und Migration am Montag mit. Das den Angaben zufolge 2015 in Celle geborene Mädchen leide unter einer schweren Hörminderung mit verbundener Spracherwerbsstörung, einer Mikrozephalie und einer Hüftdysplasie.

Grad der Behinderung von 90 Prozent

Das Landessozialamt habe deswegen einen Grad der Behinderung von 90 Prozent festgestellt, hieß es. Das Celler Jugendamt sei für das Mädchen seit mehren Jahren zur Unterstützung der Mutter als Ergänzungspflegerin für den Bereich der Gesundheitsfürsorge eingesetzt gewesen. Erst kürzlich seien dem Jugendamt vom Amtsgericht Celle weitere Aufgabenbereiche für das Kind übertragen worden.

Behörden würden Kindeswohlgefährdung in Kauf nehmen

Sebastian Rose vom Flüchtlingsrat Niedersachsen sagte, die Behörden schöben ein 6-jähriges schwerbehindertes Mädchens nachts mit seiner Mutter in ein für sie völlig unbekanntes Land ab. „Sie nehmen dafür eine schwere Kindeswohlgefährdung des Celler Mädchens nach der Abschiebung nach Serbien billigend in Kauf. Roma sind in Serbien in allen Bereichen des Lebens benachteiligt und müssen vielfach in slumähnlichen Quartieren leben.“

Serbien biete keine Perspektive

Das Mädchen werde in Serbien keine ausreichend kindgerechte Entwicklungschance haben, betonte Rose. „Wir fordern die sofortige Rückholung der kleinen Familie nach Celle, damit sich Mutter und Kind weiter so entwickeln können, wie es menschenrechtlich geboten ist! In Serbien droht ihnen baldige Verelendung.“

Eine Arbeitskreis-Sprecherin ergänzte, es mache wütend und betroffen, dass die Ausländerbehörde der Stadt Celle trotz eines berechtigten Härtefallantrages weiterhin die Abschiebung betrieben habe. „Es wäre ein Leichtes gewesen, die Entscheidung des noch ausstehenden Asyl-Gerichtsverfahrens und der Härtefallkommission abzuwarten.“ Erst Mitte Juni habe eine Unterstützerin einen Härtefallantrag gestellt, damit sich die niedersächsische Härtefallkommission mit der besonderen humanitären Situation der Familie befassen kann.



Von RND/epd