CDU Niedersachsen nominiert mehr Frauen als Männer für die Parteispitze

Hannover

Am 22. Januar will sich die CDU neu aufstellen. Neben der Wahl von Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden soll auch der Bundesvorstand neu gewählt werden. Der niedersächsische Landesverband hat hierfür Kandidatinnen und Kandidaten nominiert – und schickt mehr Frauen als Männer ins Rennen.

Der Landesvorstand der CDU hat sich für die stellvertretende Bundesvorsitzende Silvia Breher, Justizministerin Barbara Havliza und die Landtagsabgeordneten Laura Hopmann und Veronika Koch ausgesprochen. Daneben wurden CDU-Landeschef Bernd Althusmann und Bundestagsabgeordneter Henning Otte nominiert. „Ich bin stolz darauf, dass wir mit vier Frauen und zwei Männern antreten, um auch weiter die starke Stimme Niedersachsens im CDU-Bundesvorstand zu sein“, sagte Bernd Althusmann.

CDU will auf Wahlniederlage reagieren

Der Landesvorsitzende zeigte sich erfreut darüber, dass er und Silvia Breher erneut für die Parteispitze nominiert wurden. Die Wahl fiel einstimmig aus. „Das ist ein starkes Signal der Geschlossenheit im so wichtigen Landtagswahljahr 2022.“ Die CDU Niedersachsen ist der drittgrößte Landesverband Deutschlands.

Auch CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner wertet die Aufstellung als wegweisend: „Wir setzen ein Zeichen, indem wir mehr Frauen als Männer nominiert haben.“ Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl will sich die Partei neu aufstellen. Die Wahl von Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden soll dabei ein Baustein sein. Daneben soll es auch darum gehen, die Inhalte wieder besser zu vermitteln. Tilman Kuban, Vorsitzender der Jungen Union, hatte zuletzt immer wieder betont, wie wichtig es sei, die Themen konkreter zu vermitteln.

Mehr junge Frauen sollen für den Landtag kandidieren

Daneben wird in der Partei schon länger die Forderung laut, mehr für die Sichtbarkeit der Frauen tun. In dem Zusammenhang wurde auch die paritätische Besetzung der Parteispitze diskutiert. Yvonne Magwas, Vorsitzende der Frauen in der Unionsfraktion im Bundestag, machte deutlich, dass eine Doppelspitze Vorteile habe. „Wir könnten schon viel weiter sein in der Frage: weiblicher, digitaler, jünger“, zeigte sie sich kritisch.

Auch in Niedersachsen ist Bewegung in der Sache: Bei der Landtagswahl im Oktober 2022 sollen mehr junge Frauen antreten. So ist für den Wahlkreis Braunschweig-West bereits die 29-jährige Lehrerin Sophie Ramdor nominiert. In Göttingen tritt die 37-jährige Carina Hermann, bisher Büroleiterin bei CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer, an.

Von Mandy Sarti