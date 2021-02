CDU-Landesparteitag - zwischen Vergangenheit und Zukunft

Hannover

Der 57. Parteitag der CDU in Niedersachsen läuft anders als das ursprünglich einmal geplant war – statt persönlich, kommen die Delegierten am Samstag pandemiebedingt bloß virtuell zusammen. Aus einer Halle in Hildesheim wird moderiert, und dabei steht im Superwahljahr 2021 vor allem die Pandemie im Vordergrund.

Landesvorsitzender Bernd Althusmann betont, wie schnell „vermeintlich Sicheres plötzlich unsicher werden kann“. Anhänger totalitärer Ideologien würden den Staat angreifen. Nicht das Coronavirus, sondern die schleichende Polarisierung und Spaltung sei die größte Gefahr für die Gesellschaft.

Weiter Kritik an Impfpolitik

Um mehr Freiheiten zurückzuerlangen, fordert der Landesvorsitzende zudem eine veränderte Teststrategie. Langfristig müssten auch „Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Erzieherinnen und Erzieher“ regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Daneben übt Bernd Althusmann weiter Kritik am Impfmanagement des SPD-geführten Sozialministeriums, macht deutlich, dass es „nicht optimal vorbereitet“ wurde. Und stellt fest: „Das hat die ältere Generation nicht verdient.“

Generell geht es auf diesem Parteitag der CDU Niedersachsen vorrangig um die Älteren der Gesellschaft. Auch die Belastung für Familien, Alleinerziehende und Schüler steht im Fokus. Doch junge Menschen scheint die Partei zu vergessen, sie geraten ein wenig aus dem Blickfeld.

Dabei hat es die CDU nötig, neue Wähler und vor allem Mitglieder zu mobilisieren. Die Europa- und die Oberbürgermeisterwahl in Hannover haben zuletzt gezeigt: Junge Menschen wählen lieber Grün. Außerdem bekommen SPD und Christdemokraten den demografischen Wandel deutlich zu spüren: Viele ältere Mitglieder sterben, jüngere kommen zu wenig nach. Schatzmeisterin Barbara Havliza wendet sich eindringlich an die Unterstützer: „Bitte bleiben Sie bei uns.“ Das vergangene Jahr sei schwierig für die Einnahmen der Partei gewesen.

Christian Wulff erinnert sich an Zeit als Ministerpräsident

Vielleicht mag das mit den fehlenden jungen Menschen auch daran liegen, dass sich alte Parteigrößen gern an die Vergangenheit erinnern. So wie Ex-Bundespräsident und Ex-Ministerpräsident Christian Wulff, der davon schwärmt, wie toll die Zeit 2003, also für ihn „fast in der Gegenwart“, war. Damals, als er noch Ministerpräsident war, habe man einiges für Niedersachsen geschafft, zum Beispiel viele neue Lehrkräfte eingestellt. Dass die meisten jungen Menschen sich an die Zeit vor fast 20 Jahren kaum noch erinnern mögen, scheint ihm nicht in den Sinn zu kommen.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass Bernd Althusmann versucht, den Bogen zu schlagen. Er sitzt in der Lounge, die die CDU in der Halle in Hildesheim für Talk-Formate eingerichtet hat. Weiße skandinavische Möbel, ein paar Grünpflanzen – so wie eben die Wohnungen vieler Menschen Anfang 20 aussehen. Bernd Althusmann, der sonst eher für seine gewählte Wortwahl bekannt ist, lehnt sich in dem weißen Sessel mit Holzfüßen zurück und macht deutlich, dieser Parteitag sei einfach „supercool“. Diese Euphorie nimmt man ihm ab – er hat Lust auf Veränderung.

Und die steht im Jahr 2021 bevor. Erst finden am 12. September die Kommunalwahlen statt, dann folgt am 26. September die Bundestagswahl. Ein Jahr später will Bernd Althusmann dann der neue Ministerpräsident Niedersachsens werden. Doch bis dahin müssen noch ein paar Fragen geklärt werden – zum Beispiel, wer der neue Kanzlerkandidat der Union werden soll. Der neue CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet oder Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)?

Hat Kampf um die Kanzlerkandidatur begonnen?

Eigentlich wird eine Entscheidung erst im Frühjahr erwartet, angeblich sollen die zwei das auch nicht in der Öffentlichkeit, sondern vielmehr für sich ausmachen. Doch während des Parteitages lässt sich erkennen, da scheint es schon so etwas wie einen Kampf um die Kandidatur zu geben. Während Armin Laschet nur ein kurzes Statement abgibt und dabei betont, wie wichtig es sei, bei den Lockerungen die Kinder in den Blick zu nehmen, überzieht Markus Söder bei seiner Live-Zuschaltung deutlich.

Dabei legt er einen Rundumschlag hin. Er ist überzeugt, „bislang haben wir das ganz gut gemacht“. Es gehe darum, den Weg klug und besonnen weiterzugehen, denn die Bürger würden nicht diejenigen wählen, die „am lautesten schreien“. Mit Blick auf die Bundestagswahl werde es nicht reichen, so weiter zu machen wie bisher. Es brauche Stabilität, Sicherheit und Wachstum. Und so gewinnt der Zuschauer leicht den Eindruck, dass Markus Söder da gerade deutlich macht, dass er gerne der nächste Kanzler Deutschlands würde.

Das scheint auch Bernd Althusmann aufzufallen und räumt ab, dass die Kanzlerfrage derzeit noch nicht zur Debatte stehe. Fest steht allerdings, dass die CDU mit einem neuen Generalsekretär in den Kommunalwahlkampf startet. Sebastian Lechner wurde auf Vorschlag des Landesvorsitzenden mit 95,15 Prozent zum Nachfolger von Kai Seefried gewählt. Nach Auffassung von Bernd Althusmann handelt es sich um einen „jungen, dynamischen Generalsekretär“. Sebastian Lechner selbst ist überzeugt, die Partei moderner zu machen, aber dabei die Tradition nicht zu vergessen. Vielleicht die Verbindung von Vergangenheit und Zukunft, die die Partei gebrauchen kann.

