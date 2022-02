Hannover

Nach 28 Jahren tritt Bernd Busemann bei der Landtagswahl am 9. Oktober nicht mehr an. In der CDU im Emsland wird nun heftig um seine Nachfolge gerangelt. Zwei Männer und eine Frau bewerben sich um Busemanns Wahlkreis: die 41 Jahre alte Forstingenieurin Verena Butterweck-Kruse aus Lehe bei Dörpen, der Papiermachermeister Heinz-Hermann Hoppe (55) aus Sustrum bei Lathen und der 46-jährige Landwirt Hartmut Moorkamp aus Rastdorf bei Werlte. Von „Manipulation“ war in den vergangenen Tagen die Rede.

Das Bewerbungsverfahren hat nämlich zu einem etwas wundersamen Mitgliederzuwachs und in der Folge zu einiger Unruhe im Kreisverband Aschendorf-Hümmling geführt Bis vor Kurzem zählte der noch ungefähr 1700 Mitglieder, die ab dem 17. März darüber bestimmen dürfen, an wen der für die CDU recht sichere Wahlkreis gehen soll. Seit Jahrzehnten hat dort immer der CDU-Kandidat gewonnen. Zuletzt Busemann – davor, seit 1970, Walter Remmers.

747 Anträge auf CDU-Mitgliedschaft

Will Busemann beerben: Die Unternehmerin Vera Butterweck-Kruse (CDU). Quelle: CDU Kreisverband Aschendorf-Hümmling

Die CDU hatte eine Frist für Eintritte von Neumitgliedern gesetzt, die an der Aufstellungsversammlung teilnehmen dürfen. Gut 70 Anträge zählten sie in der Kreisgeschäftsstelle bis zum Tag des Fristablaufs – nichts Ungewöhnliches. Busemann vermutet zum Beispiel „ein paar Rückkehrer“, seit Friedrich Merz CDU-Bundesvorsitzender ist. Und dann kamen genau am Tag des Fristablaufs auf einen Schlag noch einmal 747 Beitrittserklärungen dazu. Ein „Götterbote“ habe die an jenem „Tag X eine Stunde vor Feierabend“ noch abgeliefert, sagt Busemann.

CDU hat auf einen Schlag 40 Prozent mehr Mitglieder

Ein „Götterbote“ dürfte ihm viele Stimmen einbringen: Der Landwirt Hartmut Moorkamp (CDU) aus Rastdorf. Quelle: CDU Kreisverband Aschendorf-Hümmling

Das ist insofern „bemerkenswert bis fragwürdig“, wie es der Kreisverbandsvorsitzende Günter Wigbers am Wochenende formuliert hat, weil die Anträge einem schlagartigen Mitgliederzuwachs von rund 40 Prozent entsprechen. Außerdem stammen fast alle aus dem Ortsverband des Bewerbers Hartmut Moorkamp, dem Samtgemeindeverband Werlte. Der „Götterbote“ war der Vorsitzende, Bernd Albers. Der wollte offenbar auf Nummer sicher gehen und hatte die Papiere persönlich nach Papenburg gebracht.

CDU-Mitglied: „Manipulation“

Auch Heinz-Hermann Hoppe (CDU) aus Sustrum will Nachfolger von Bernd Busemann im Landtag werden. Quelle: CDU Kreisverband Aschendorf-Hümmling

Bei der CDU wussten sie zunächst nicht, wie sie damit umgehen sollten. Die „Ems-Zeitung“ zitierte ein ungenanntes Mitglied, das von „Manipulation in reinstem Wasser“ und von „Taschenspielertricks“ sprach. Das Verfahren wurde darum zunächst ausgesetzt. Am Wochenende aber entschied der Vorstand des Kreisverbands, dass 722 Anträge korrekt eingereicht wurden und die Neumitglieder stimmberechtigt sind.

„Die Mitbewerber schlucken natürlich“, sagt Busemann, denn vermutlich kommt der Mitgliederzuwachs in erster Linie Moorkamp zugute. Busemann kann darin aber keine „Unterwanderung“ erkennen, eher gute Arbeit der Parteifreunde im Kreis Hümmling. „Das sind auch keine gekauften Stimmen von Leuten, die das für eine Runde Bier machen und dann wieder austreten“, ist Busemann überzeugt. Vielmehr seien das „Menschen aus der Feuerwehr, der Jägerschaft, dem Gesangsverein – alles Leute, von denen wir sagen: Die sollten bei uns sein.“ Busemann sagt nicht öffentlich, wen er sich als Nachfolgerin oder Nachfolger wünscht. „Ich halte mich da raus.“

Von Karl Doeleke