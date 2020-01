Mit dem autonomen Fahren in Niedersachsen geht es voran. Ein 280 Kilometer langes Testfeld ist nun in Planung. Auch, wenn das Mobilitätskonzept erst 2040 für den Endverbaucher auf die Straße kommt, lohnen sich die Investitionen, meint NP-Redakteur Christian Lomoth in seinem Kommentar.