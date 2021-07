Torfhaus/Goslar

Wegen eines Wander-Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt müssen Mountainbiker auf dem Goetheweg im Harz am Sonntag, 4. Juli, mit Einschränkungen rechnen. Sie sollten den Weg an diesen Tag am besten meiden oder beim Passieren der prominenten Wandergruppe vom Rad absteigen und schieben, sagte Friedhart Knolle vom Nationalpark Harz.

Steinmeier, Weil und Haseloff laufen zum Wurmberg

Steinmeier und die Länderchefs Stephan Weil (SPD) aus Niedersachsen und Reiner Haseloff (CDU) aus Sachsen-Anhalt wollen entlang der Grenze der beiden Bundesländer vom Brocken in Sachsen-Anhalt zum Wurmberg in Niedersachsen marschieren. Unterwegs sollen sich Bürger in wechselnden Gruppen anschließen und mit den Politikern ins Gespräch kommen.

Der erste Wegabschnitt führt über den Goetheweg. Der insgesamt neun Kilometer lange Weg zwischen Torfhaus und dem Brocken ist beim Wanderern und Mountainbikern sehr beliebt. Nach der Wanderung will Bundespräsident Steinmeier, der seine politische Karriere in Niedersachsen begann, bundesländerübergreifend mit der Bürgermeisterin von Schierke sowie den Bürgermeistern von Wernigerode und Braunlage sprechen.

Von RND/epd