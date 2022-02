Brennender VW-Frachter im Atlantik: Spezialisten sollen den Brand löschen 

Berlin/Lissabon

Langsam keimt Hoffnung auf, dass viele der rund 4000 Autos aus dem VW-Konzern, die herrenlos auf dem brennenden Riesenfrachter „Felicity Ace“ im Atlantik treiben, gerettet werden können: Zum einen berichten Zeugen laut „Manager Magazin“, dass die Flammen an Bord „an Intensität verloren haben“. Zum anderen sollen laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) drei Hochseeschlepper mit Bergungsexperten aus den Niederlanden am Mittwoch beim Transporter eintreffen. Man wolle versuchen, vor Abschleppen des Schiffes zu einem Hafen das Feuer unter Einsatz modernster Geräte auf hoher See zu löschen, erklärte João Mendes Cabeças, Hafenkommandant von Porto da Horta auf der Azoren-Insel Faial.

Zum Löschen braucht man Spezialausrüstung

Das Feuer habe sich inzwischen dank der Kühlungsarbeiten an den Außenwänden des Schiffes „etwas abgeschwächt“, sagte Mendes Cabeças am Montagabend der Nachrichtenagentur Lusa. Er betonte: „Im Moment liegt keine Umweltverschmutzung vor“, obwohl das Schiff große Mengen an Treibstoff und Autobatterien an Bord habe. Nicht nur das: Es sollen sich auch Elektroautos der ID-Familie an Bord befinden. Deren Lithium-Ionen-Batterien sollen laut Cabecas das Feuer geschürt haben. Um das Feuer zu löschen, reiche kein Wasser – dafür brauche man Spezialausrüstung und Spezialisten.

Massiv beschädigt: Erst aus der Seitenansicht wird deutlich, was die Flammen angerichtet haben. Quelle: AP

Deshalb fordert Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), gegenüber der dpa bessere automatische Löschanlagen auf solch riesigen Transportschiffen: „Bei Warenwerten bis zu 500 Millionen Euro an Bord sollte bei diesen Schiffen in mehr Sicherheit investiert werden.“ Eine Möglichkeit sei Hochdruck-Wassernebel. Wassernebel verursache keine Schäden an der Ladung und beeinträchtige kaum die Stabilität des Schiffes, weil er nur wenig Wasser auf die Decks bringe.

E-Autos brennen nicht häufiger als Verbrenner

Dass E-Autos brandanfälliger seien als Verbrenner bestritt Asmussen. „Statistisch neigen Verbrenner dazu sogar geringfügig häufiger als E-Autos, die Brandlast ist vergleichbar“, betonte er. Entscheidend sei ein anderer Faktor: „Je mehr Fahrzeuge an Bord sind, desto größer ist die Gefahr der Selbstentzündung.“ Da auf den Weltmeeren inzwischen riesige Schiffe mit bis zu 5000 Autos an Bord unterwegs seien, die viel ökonomischer, aber eben unsicherer als kleinere Frachter sind, seien verbesserte Löschanlagen die beste Möglichkeit, diese Transporter sicherer zu machen.

Volkswagen bestätigte auf AZ/WAZ-Anfrage, dass sich Konzernfahrzeuge an Bord befänden und auf dem Weg in die USA seien. Man sei froh, dass die komplette Besatzung in Sicherheit gebracht werden konnte. Was mit den Fahrzeugen an Bord geschehe, die nicht komplett zerstört seien, wollte Volkswagen nicht sagen.

Von Carsten Bischof/dpa/RND