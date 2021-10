Bremerhaven ruft Corona-Warnstufe 2 aus

Bremerhaven

Wegen der Corona-Lage in Bremerhaven gilt von diesem Freitag an dort die Warnstufe 2. Die Menschen müssen sich damit draußen auf Abstandsregeln einstellen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Grund für die neue Warnstufe ist, dass die Hospitalisierungsinzidenz weiter über 6 liegt. Der Wert gibt die Zahl der Neuaufnahmen von Corona-Infizierten in den Kliniken innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner an. Am Dienstag lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 10,6, wie das Bremer Gesundheitsressort im Internet veröffentlichte.

Fast nur Ungeimpfte liegen in den Krankenhäusern

Nach der Corona-Verordnung des Landes Bremen gilt die Warnstufe 2, wenn der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über 6 liegt. „Festzustellen ist, dass die aktuelle Last in den Krankenhäusern fast ausschließlich durch ungeimpfte Personen verursacht wird“, erklärte die Stadt Bremerhaven in ihrer Mitteilung.

Die Warnstufe zwei bedeutet, dass Menschen draußen mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen einhalten müssen. Ausnahmen gelten etwa für Familien- oder Haushaltsangehörige. Auch bei Treffen von zwei Hausständen oder von bis zu zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten gilt die Regel nicht. Kinder unter 14 Jahren sind ebenfalls ausgenommen. Weitere Ausnahmen betreffen den Sport. In geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind, gilt eine Maskenpflicht. Ausnahmen gibt es, wenn die Räume nur von Geimpften und Genesenen (2G) betreten werden dürfen.

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Bremerhaven lag am Mittwoch bei 227,2 - so viele Infektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet.

