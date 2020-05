Bremen

Ein Unbekannter hat auf einem Spielplatz in Bremen ein Messer an einem Klettergerüst befestigt. Ein 35 Jahre alter Vater, der mit seinem zweijährigen Sohn dort spielen wollte, entdeckte das dort festgeklebte Küchenmesser am Sonntag, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Es war aber so angebracht, dass spielende Kinder sich daran verletzen konnten.

Die Polizei beschlagnahmte das Messer und ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Spielplätze im Stadtgebiet werden nun verstärkt kontrolliert.

Von RND/lni