Einen Skorpion hat ein 53-jähriger Mann in seiner Küche entdeckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fing der Mann das giftige Tier mit einem Glas ein und brachte seine blinde Katze in Sicherheit.

Nach dem Fund am Samstagabend alarmierte der Bremer die Polizei und suchte seine Küche ab, weitere außergewöhnliche Tiere fand er nicht.

Gefährlicher Giftstachel

Die Beamten holten den Skorpion in einer mit Lüftungsschlitzen versehenden Box ab und übergaben ihn an Fachleute. Wie das Spinnentier nach Bremen kam, ist unklar – Skorpione leben vor allem in den Tropen und Subtropen.

Der 53-Jährige vermutete, das Tier könne beim Import von Obst nach Deutschland gekommen sein. Skorpione haben einen Giftstachel, manche Arten können auch für Menschen lebensgefährlich sein.

