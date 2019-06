Bremen

Unbekannte haben in Bremen eine Betonplatte und Schottersteine auf Bahngleise gelegt. Die Hindernisse seien am Mittwoch von einem Personenzug überfahren worden, sagte ein Sprecher der Bahnpolizei am Donnerstag. Der Lokführer habe noch eine Schnellbremsung eingeleitet, dabei sei niemand verletzt worden.

Spielende Kinder unter Verdacht

Nach ersten Ermittlungen könnten spielende Kinder die Hindernisse auf einer Strecke von acht Metern ausgelegt haben. „Das war lebensgefährlich, denn Züge passieren diesen Streckenabschnitt mit bis zu 160 Stundenkilometern“, sagte Holger Jureczko von der Bundespolizeiinspektion Bremen. Diese ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen der Tat.

Von RND/dpa