Braunschweig

Ein starkes Gewitter hat am Donnerstag im Stadtgebiet Braunschweig zahlreiche Feuerwehreinsätze verursacht. Vor allem vollgelaufene Keller sorgten für insgesamt 121 Einsätze, wie die Leitstelle der Feuerwehr am Abend mitteilte. Der Einsatzschwerpunkt habe innerhalb der Okerumflut und im östlichen Ringgebiet gelegen. Am Ringcenter schlug ein Blitz in einen Baum ein.

Auch die Feuerwehr selbst sei betroffen gewesen: In einem Verwaltungsgebäude war ebenfalls Wasser in den Keller eingedrungen. Nachdem die übrigen Notfälle im Stadtgebiet abgearbeitet waren, wurde das Wasser auch dort abgepumpt.

Von RND/lni