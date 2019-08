Braunschweig

Nach der Verfolgungsfahrt, bei der in Braunschweig ein Unbeteiligter starb, sitzt der mutmaßliche Verursacher in Haft. Der 37-Jährige wurde wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie rücksichtslosen Schnellfahrens mit Todesfolge festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Richterin habe am Donnerstag einen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Der Mann hatte am Dienstagabend auf der Autobahn 2 Haltezeichen der Polizei missachtet und war mit seinem Wagen davongerast. Er flüchtete über die A39 und krachte in Braunschweig auf zwei Autos, die auf einem Abbiegestreifen warteten. Der 33 Jahre alte Fahrer eines der beiden Autos kam dabei ums Leben. Der Unfallverursacher und der 43 Jahre alte Fahrer des anderen wartenden Autos kamen schwer verletzt ins Krankenhaus

