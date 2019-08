Braunschweig

In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter einen Geldautomaten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Braunschweig-Mascherode in die Luft gesprengt. Anwohner hätten am Mittwoch einen lauten Knall gehört und den Notruf gewählt, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Anschließend beobachteten Augenzeugen zwei Männer, die auf einem Motorrad flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Täter den Automaten mit einem explosiven Gas gefüllt und ihn anschließend angezündet. Ob die Täter Geld erbeuteten, war am Morgen noch unklar. Auch zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0531 / 476-2516 entgegen.

Hohe Zahl an Automaten-Sprengungen

Die Zahl gesprengter Geldautomaten ist so hoch wie noch nie: Fast jeden Tag wird irgendwo in Deutschland versucht, auf diese Weise Geld zu erbeuten. Die Suche nach den Tätern ist schwer, da durch die Explosionen häufig wichtige Spuren vernichtet werden. Dass sich die mühsame Recherche dennoch lohnt, zeigte eine Festnahme in den Niederlanden. Zwei Täter, die in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mehrere Automaten sprengten, konnten unter anderem anhand einer Glassplitterdatenbank überführt werden.

Von RND/dpa/wk