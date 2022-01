Braunschweig

In einem Linienbus in Braunschweig haben Schaulustige am Dienstag die erfolglosen Wiederbelebungsversuche für einen anderen Fahrgast mit Herz-Kreislauf-Stillstand mit den Handykameras aufgenommen. Während der Reanimationsversuche hätten einige „nichts anderes zu tun gehabt, als die Situation zu filmen“, teilte die Feuerwehr nach dem Tod des Mannes mit. Zunächst habe eine Krankenschwester mit telefonischer Hilfe der Rettungsleitstelle versucht, den Mann wiederzubeleben. Später kamen Feuerwehrleute hinzu. Auch ihnen gelang es jedoch nicht, den Mann zu retten. Zum Alter des Fahrgastes machte die Feuerwehr keine Angaben.

Von RND/lni