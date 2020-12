Braunschweig

Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Braunschweig gegen einen Landesparteitag der niedersächsischen AfD in der Stadt protestiert. Zwei Kundgebungen in der Nähe der Tagungshalle seien zunächst ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin.

„Bündnis gegen Rechts“ hatte zur Demo aufgerufen

Demonstranten zeigten Transparente oder schwenkten Fahnen mit Parolen gegen Rechts, andere trommelten. Einige Aktivisten blockierten nach eigenen Angaben zeitweise eine Zufahrtstraße zu der Halle. Zu den Protesten hat das Braunschweiger „Bündnis gegen Rechts“ aufgerufen.

Bündnis-Sprecher Sebastian Wertmüller hatte im Vorfeld kritisiert, Braunschweig entwickele sich „immer mehr zum Hotspot des Rechtsextremismus in Niedersachsen“. Es gebe einerseits gewalttätige Neonazis, die mit Kundgebungen und Bedrohungen Druck auf politische Gegner ausübten. Aber auch die AfD als „parlamentarischer Arm der rechten Szene“ tauche immer häufiger in der Stadt auf.

Die AfD will bei ihrem Treffen an diesem Wochenende die Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen. Zu dem Parteitag wurden rund 500 Mitglieder erwartet. Der Parteitag steht zudem im Schatten des Parteiaustritts der ehemaligen Landesvorsitzenden Dana Guth. Die Partei hofft nun auf eine Beruhigung des internen Streits. „Ich denke, dass der aktuelle Landesvorstand doch bemüht ist, die Wogen zu glätten“, sagte Bundessprecher Tino Chrupalla am Samstag. „Frau Guth hat ihre Entscheidung getroffen, das muss man akzeptieren, das akzeptiere ich genauso“, sagte Chrupalla kurz vor Beginn Listenaufstellung des niedersächsischen Landesverbands für die Bundestagswahl im nächsten Jahr.

Ex-Landesvorsitzende aus AfD ausgetreten

Der Richtungsstreit war im Spätsommer offen ausgebrochen, als der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner zum Nachfolger der als moderat geltenden Dana Guth gewählt wurde. Kestner wurde bisher dem nun offiziell aufgelösten, völkisch-nationalistischen „Flügel“ zugerechnet. Als Guth auch als Fraktionsvorsitzende abgelöst werden sollte, trat sie mit zwei Abgeordneten aus der Fraktion im Landtag aus, die daraufhin zerbrach. Aus Protest gegen einen von ihr konstatierten Rechtsruck der AfD in Niedersachsen trat Guth am Donnerstag auch aus der Partei aus.

