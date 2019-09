Braunschweig

Die Rettungskräfte in Braunschweig haben eine harte Nacht hinter sich: Sie hatten nach einem Massenunfall auf der A2 viel zu tun: Gegen 2.50 Uhr fuhr ein Auto auf einen Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Ost und Flughafen auf. Anschließend konnte ein Busfahrer nicht richtig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Alle Beteiligten wurden dabei nur leicht verletzt.

In dem entstehenden Stau fuhren um 3.25 Uhr mehrere Lastwagen ineinander. Zwei Zugmaschinen sowie ein weiterer Sattelauflieger fingen dabei Feuer. Um ausreichend Löschwasser am Unfallort zu haben, wurden alle verfügbaren Tanklöschfahrzeuge der Braunschweiger Feuerwehr alarmiert.

Für die Versorgung der vier verletzten Lastwagenfahrer und die Löscharbeiten musste die A2 in beide Richtungen gesperrt werden. Während die Fahrspuren in Richtung Berlin wieder frei sind, werden sie nach Angaben der Feuerwehr in Richtung Hannover noch einige Zeit gesperrt bleiben: Drei Lastwagen sind zerstört, der Asphalt ist beschädigt und die Lärmschutzwand in Mitleidenschaft gezogen.

Von RND/sbü