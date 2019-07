Braunschweig

Nach einem tödlichen Kneipenstreit fahndet die Polizei Braunschweig nach dem mutmaßlichen Täter. Der unbekannte Mann war am Freitagnachmittag in einer Innenstadt-Kneipe mit einer Frau in Streit geraten und hatte die 60-Jährige tödlich verletzt. Das Opfer starb auf dem Weg ins Krankenhaus an einer Stichverletzung. Der Täter flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Wie die Beamten mitteilten, waren der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann und die 60-Jährige gegen 17 Uhr in der Kneipe in Streit geraten. Dabei brachte die Frau den Mann zunächst zu Boden, kurz darauf attackierte dieser das spätere Opfer. Andere Gäste konnten den Mann zwar noch zurückdrängen, die Frau sackte jedoch wenig später blutend zusammen.

Der mutmaßliche Täter ist etwa 1,70 Meter groß. Zur Tatzeit hatte er einen Dreitagebart und trug ein dunkles Basecap sowie ein dunkles Oberteil. Hinweise an die Polizei in Braunschweig unter (0531) 476-2516.

