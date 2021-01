Hannover

In der Nacht zu Sonnabend wurden auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig zehn Fahrzeuge und ein Anhänger angezündet. Dabei ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Weitere Brandsätze, die am Gebäude der Landesaufnahmebehörde in Langenhagen (Region Hannover) angebracht wurden, zündeten nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums nicht. Nach Angaben des Innenministeriums deutet ein Bekennerschreiben auf eine linksextreme Tat hin.

„Niemand hat in Deutschland das Recht, rücksichtslos und mit purer Gewalt eigene politische Ziele durchzusetzen“, verurteilte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius den Brandanschlag. Man stelle in Niedersachsen eine starke Radikalisierung der Szene fest, die sich zu einer „terroristischen Struktur“ entwickele, so der Sozialdemokrat. Das Landeskriminalamt soll die Ermittlungen übernehmen.

Anzeige

Kritik: Fokus zu stark auf rechtem Terrorismus

Die Landesaufnahmebehörde organisiert die Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden. Marco Genthe, innenpolitischer Sprecher der FDP, zeigte sich daher überrascht, dass der Anschlag aus der linksextremen Szene kam. Gleichzeitig warnte er aber davor, dass es ähnlich wie nach den NSU-Morden dazu käme, „dass der Fokus zu doll auf rechten Terrorismus gelegt und der linke vergessen wird“. Der Liberale beantragte noch am Sonntag eine Unterrichtung des Innenausschusses. Es sei verwunderlich, dass der Staatsschutz nichts von dem Anschlag gewusst habe.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Uwe Schünemann, stellvertretender CDU-Chef, sagte, dass solche Anschläge dringend verhindert werden müssten. Er mahnte dabei an, dass die Aufklärungsquote linksextremer Straftaten in den vergangenen Jahren schlecht gewesen sei: Der Staatsschutz konzentriere sich zu stark auf den Kampf gegen Rechtsextremismus und Islamismus. „Innenminister Boris Pistorius muss alles daran setzen, den Brandanschlag aufzuklären.“

Grüne entsetzt über Kritik von CDU und FDP

Susanne Menge, innenpolitische Sprecherin der Grünen, hält diese Position hingegen für fatal. „Der Mord an Walter Lübcke und die Hetzjagd auf Menschen in Chemnitz haben gezeigt, dass die Behörden die rechtsextreme Szene nicht ausreichend im Blick hatten.“ Den Brandanschlag damit in Verbindung zu bringen, verzerre die Lage. „Gewalt ist klar zu verurteilen, darf niemals Mittel einer politischen Auseinandersetzung sein, egal aus welcher politischen Richtung.“ Gleichzeitig warnt Menge aber auch davor, im Fall des Brandanschlags leichtfertig von Terrorismus zu sprechen. „Als es vor zwei Jahren in Lüchow-Dannenberg den Terrorismusvorwurf gab, löste sich dieser nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Luft auf.“

Von Mandy Sarti