In der Lüneburger Altstadt ist am Mittwoch ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Zwei Bewohner seien leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ihren Erkenntnissen zufolge war der Brand in einer Erdgeschosswohnung entstanden. Der 60 Jahre alte Bewohner sei zu dem Zeitpunkt aber nicht zu Hause gewesen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr holten ein Baby mit einer Drehleiter aus einer Wohnung im ersten Stock, weil das Treppenhaus stark verqualmt war. Die Mutter fuhr vorsorglich mit ihrem Säugling ins Krankenhaus, um ihn untersuchen zu lassen.

Feuer Auf dem Meere — vier Menschen leicht verletzt Aus ungeklärter Ursache ist gegen 6.50 Uhr in einem Haus in der Altstadt ein Brand ausgebrochen. Nach erster Einschätzung der Polizei konnten alle Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude verlassen. Ein Baby rettete die Feuerwehr mittels Drehleiter. Sie ist mit rund 40 Kräften im Einsatz. Nachbar Christoph Blumenbach war durch Brandmelder in seinem Haus auf den Brand aufmerksam geworden: „Bei mir war nichts, sondern nebenan.“ Stadtbrandmeister Thorsten Diesterhöft sagt: „Als wir kamen, war zu erst nichts zu sehen. Kein Feuerschein durch die Fenster.“ Die Helfer bemerkten den Rauch, drangen ins Haus ein. Vermutlich brach der Schwelbrand im Erdgeschoss aus. Aus einem Zimmer wurden verkokelte Elektrogeräte geholt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Video nimmt Feuerwehrsprecher Daniel Roemer Stellung. Posted by Carlo Eggeling on Tuesday, December 22, 2020

Anwohner eines Nachbarhauses hatten am Morgen die Feuerwehr über den Brand informiert. Die Brandursache soll nun ermittelt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.

