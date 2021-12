Hameln

Bei einem Brand in einem Geschäfte- und Wohnkomplex in der Hamelner Innenstadt sind acht Menschen leicht verletzt worden. Sie hätten Rauch eingeatmet und seien deswegen ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Dienstag. Es hatte nachts in einer Durchgangspassage des Komplexes gebrannt. Der entstandene Rauch stieg in die Wohnungen hoch. Diese sind nicht mehr bewohnbar, weil die Deckenkonstruktion der Passage einsturzgefährdet ist. Die Ursache für den Brand ist bislang unbekannt. Es entstand ein Schaden von 100 000 Euro.

Von RND/lni