Göttingen

Mit einem Sprung aus dem Fenster im dritten Obergeschoss hat sich ein Mann in Göttingen aus einem brennenden Zimmer gerettet. Wie die Sprecherin der Polizei berichtete, verletzte er sich dabei schwer.

Er stürzte am Samstag aus zwei Metern Höhe auf ein Vordach. Der Brand entstand in einem Fachwerkhaus in der Göttinger Innenstadt. Die Berufsfeuerwehr hatte ihn nach etwa einer halben Stunde gelöscht. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.

Von RND/dpa