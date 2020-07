Nach Festnahme in Salzderhelden - Nach Brand-Serie in Einbeck: 29-jährige Verdächtige in U-Haft

Die auf frischer Tat in Salzderhelden bei Einbeck festgenommene mutmaßliche Brandstifterin sitzt in Untersuchungshaft. Die Frau soll Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht haben. Erstmals machten die Behörden nun auch Angaben zur Identität der Frau.