Brake

Ein Känguru-Baby ist am Wochenende von einem Hof in der Nähe von Brake entlaufen und wird noch immer von der Polizei gesucht. In der Nacht zum Sonntag waren zunächst zwei junge Wallabys vom Grundstück der Besitzer verschwunden, wie eine Polizeisprecherin mitteilt. Eines der vermissten Tiere fanden die Besitzer am Sonntag und fingen es ein. Das zweite Känguru-Baby konnte zunächst nicht gefunden werden.

Anwohner hatten das Wallaby im Stadtgebiet von Brake gesichtet. Die ersten Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Warum die Känguru-Babys sich davonmachen konnten, war zunächst unklar.

