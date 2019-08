Borkum

Mit der Montage des dritten Rotorblatts ist die Installation der ersten Windkraftanlage im Windpark „Borkum II“ abgeschlossen worden. Zwei weitere Windkraftanlagen sollen in den kommenden Tagen installiert und in Betrieb genommen werden. Bis Ende 2019 wollen EWE und Trianel den Offshore-Windpark mit 32 Windkraftanlagen und einer Gesamtleistung von 200 Megawatt vollständig in Betrieb nehmen.

Seit Anfang August pendelt das Installationsschiff zwischen dem Basishafen Eemshaven und dem rund sechs Stunden entfernten Windpark. Bei idealen Wetterbedingungen benötigen die Offshore-Arbeiter an Bord rund zwei bis drei Tage für die Installation einer Anlage. „Wir sind auf einem guten Weg", sagt Klaus Horstick, Geschäftsführer der Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG. Er sei zuversichtlich, dass Projekt bis Jahresende fertigstellen zu können.

20 Stadtwerke, regionale Energieversorger und kommunalnahe Unternehmen sind an dem Trianel Windpark Borkum II beteiligt. Die Gesamtinvestition für den Offshore-Windpark beträgt insgesamt 800 Millionen Euro.

Ein Viertel des Strombedarfs durch Wind

Die Windenergie ist in Deutschland zur wichtigsten Quelle für die Stromproduktion geworden: Nach Angaben des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme (ISE) wurde im ersten Halbjahr 2019 genau ein Viertel des Bedarfs der Stromkunden durch Wind abgedeckt. Dies wurde dadurch begünstigt, dass vor allem im Norden der Republik recht häufig eine ziemlich steife Brise wehte

