Borkum

Drei ältere Damen haben die starken Strömungsverhältnisse in der Nordsee offenbar unterschätzt und sind dadurch am Dienstagmorgen in eine gefährliche Lage geraten.

Sie schwammen am Nordstrand auf Borkum, als das auflaufende Wasser und die daraus resultierende Strömung sie außerhalb des Bojenbereichs trieb, wie die Polizei mitteilte. Während sich zwei der Frauen aus eigener Kraft an Land retten konnten, sei die dritte Frau weiter in die Nordsee hinaus getrieben worden.

Borkumerin rettet Frau aus dem Wasser

Eine 41-jährige Borkumerin und erfahrene Schwimmerin habe ihr dann geholfen wieder sicher an Land zu kommen. Die drei Damen erlitten leichte Schürfwunden und seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von RND/lni