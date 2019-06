Blitzschlag: Frau (61) verletzt, Haus gerät in Brand

Niedersachsen Feuer in Wolfsburg - Blitzschlag: Frau (61) verletzt, Haus gerät in Brand Schlimme Folge des Gewitters in Wolfsburg: Nach einem Blitzeinschlag musste die Feuerwehr ein brennendes Haus im Stadtteil Neindorf löschen.

Feuer in Neindorf: In der Straße Zum Hasenwinkel war ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. Quelle: Polizei Wolfsburg