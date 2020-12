Hannover

In der vergangenen Woche hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) angekündigt, dass die Schüler ab Montag freiwillig ins Homeschooling wechseln können. Nach der Bund-Länder-Schalte am Wochenende war in Teilen von Schulschließungen die Rede – bei den Eltern in Niedersachsen machte sich daraufhin Verunsicherung breit.

Mathias Breunig vom Regionselternrat sagte am Montag: „Es hat an einer klaren Kommunikation gefehlt.“ Viele Eltern hätten nicht gewusst, ob sie ihr Kind zur Schule schicken sollten oder es doch lieber zu Hause betreuen sollen. Nicht der einzige Kritikpunkt: „Das Aussetzen der Präsenzpflicht hätte schon frühzeitig geplant werden können. Generell zeigt sich, dass das Risikomanagement der Landesregierung im Bildungsbereich besser sein müsste.“ An Grundschulen funktioniere das Homeschooling nicht, es fehle noch immer an digitalen Endgeräten, vieles dauere einfach zu lange, ist der Vater aus Springe überzeugt.

Auch Mareike Wulf, Bildungsexpertin der CDU, macht deutlich: „Die Kommunikation hätte besser laufen können.“ Angesichts der Kürze der Zeit seien die Beschlüsse aber solide. Es sei vernünftig, auf die Freiwilligkeit zu setzen.

Land setzt auf Freiwilligkeit

Anders als in anderen Ländern werden die Schulen in Niedersachsen nämlich nicht geschlossen. Stattdessen appelliert man an die Eltern, die Kinder zu Hause zu lassen. Für diejenigen, die in der Schule besser lernen können, bleiben die Einrichtungen aber geöffnet. Das Gleiche gilt auch für die Kindergärten. „Fahren Sie Ihre Kontakte herunter und beschränken sie sich auf das Allernotwendigste! Das gilt auch bei der Inanspruchnahme der Betreuungsangebote“, wandte sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne an die Erziehungsberechtigten. Die Kitas bleiben geöffnet, Notbetreuungsangebote werden eingerichtet, heißt es.

Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg stößt die Eigenverantwortlichkeit bitter auf: „Der Kurs der Freiwilligkeit ist ein Desaster.“ Die Eltern würden erneut allein gelassen und in eine schwierige Situation gegenüber ihrem Arbeitgeber gebracht. „Hätte der Kultusminister verpflichtend das Szenario B ausgerufen, hätten die Eltern zumindest einen Anspruch auf ihren Verdienstausfall.“ Jetzt könnten sie nur hoffen, dass der von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) angekündigte bezahlte Sonderurlaub tatsächlich komme.

Zu wenig Geld für Infektionsschutz ?

Daneben kritisierte die bildungspolitische Sprecherin der Grünen mit Blick auf den Schulbeginn im neuen Jahr auch, dass die Mittel des Landes für Infektionsschutz nicht ausreichen. Zudem kämen einige Mittel nicht direkt bei den Schulen an.

Ein Punkt, der auch der Sprecher vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund, Thorsten Bullerdiek bekannt ist. „Das Geld ist bloß ein Tropfen auf dem heißen Stein.“ Es müssten vernünftige Raumkonzepte geplant werden, dafür genügten die Mittel des Landes nicht. Auch, weil die Schulträger die FFP2-Masken beschaffen müssten. „Dabei ist der Arbeitsschutz ureigenste Aufgabe des Dienstherrn.“ Nach neun Monaten Pandemie wird deutlich: Die Kommunen fühlen sich nicht mehr mitgenommen. Wohl auch, weil sich die Aufgaben häufen.

Konkret hatte das Land im November angekündigt 25 Millionen Euro in mehr Personal und 20 Millionen in einen besseren Infektionsschutz zu investieren. Nach einer Rechnung der Grünen bleibt für die rund 3000 Schulen pro Monat 1111 Euro für einen besseren Infektionsschutz. Das reicht maximal für 300 FFP2-Masken. Für 100 Lehrkräfte könnten also drei Stück bereitgestellt werden. Die Anschaffung der vom Land vorgeschlagenen Plexiglasscheiben und Lüftungsanlagen bleibt dann aber auf der Strecke.

FDP : „Schulen sind nicht pandemiefest“

Björn Försterling ( FDP) hat dafür wenig Verständnis. „Die neuen Beschlüsse zeigen, dass unsere Schulen eben nicht pandemiefest sind.“ Das Geld genüge nicht. Dabei sei es für das kommende Schuljahr extrem wichtig, dass die Sicherheit von Lehrkräften und Schülern gewährt sei.

Doch wie kann die Schule im neuen Jahr überhaupt weitergehen? Bisher ist unklar, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Auch, ob die Lockerung der Kontaktbeschränkungen über Weihnachten zu steigenden Neuinfektionen führt, ist offen. Nach NP-Informationen will Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Mittwoch einen Ausblick für das neue Schuljahr geben.

Szenario B nach den Weihnachtsferien?

CDU-Bildungsexpertin Mareike Wulf ist schon jetzt überzeugt: „Es sollte darüber nachgedacht werden, die ersten zwei Wochen in das Szenario B zu wechseln.“ So könne verhindert werden, dass sich die Infektionen der Weihnachtstage in die Schule tragen.

Auch Cindy-Patricia Heine vom Landeselternrat fordert eine langfristige Planbarkeit: „Dazu gehört aber auch, dass nicht nur auf Lüften und Masken gesetzt wird.“

Von Mandy Sarti