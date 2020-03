Dörverden

Ein Binnenschiff ist auf der Weser im Landkreis Verden verunglückt. Der mit 670 Tonnen Gerste beladene Frachter war am Samstag bei Dörverden nach einem Ruderausfall manövrierunfähig, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Nienburg am Sonntag mitteilte. Das Schiff wurde gegen eine Mole gedrückt und drohte in eine 500 Meter entfernte Wehranlage eines Wasserkraftwerks abzutreiben.

Die Strömung sei an dieser Stelle besonders stark, sagte der Sprecher. Mit der Bergung waren Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG, Wasserschutzpolizei und Technischem Hilfswerk beschäftigt. Ein Arbeitsschiff zog den Havaristen von der Mole zurück in die Fahrrinne. Gegen 2 Uhr am Sonntag wurde das Binnenschiff dann am Weserufer festgemacht.

Von RND/lni