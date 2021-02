Binnenschiff kollidiert auf Elbe-Seiten-Kanal mit Eisscholle und schlägt leck

Scharnebeck

Auf dem Elbe-Seiten-Kanal ist ein Binnenschiff mit einer Eisscholle kollidiert und leckgeschlagen. Wasser sei in den Maschinenraum eingedrungen, sagte ein Polizeisprecher in Lüneburg am Samstag. „Das Leck hat er sich am Packeis geholt.“ Zuerst hatte der NDR über den Unfall vom Freitagabend berichtet.

Den Angaben nach sackte das Schiff leicht ab, bis der Wasserstand innen und außen gleich waren. Es blieb aber schwimmfähig und lag den Polizeiangaben nach am Samstagnachmittag noch an der Unglücksstelle vor dem Schiffshebewerk Scharnebeck.

Auch wenn die Lufttemperatur in Niedersachsen ungewöhnlich schnell frühlingshaft und mild geworden ist, tauen die Gewässer nach dem strengen Frost nur langsam auf.

Von RND/dpa