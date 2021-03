Betrugsverdacht: Ermittler durchsuchen Corona-Testzentrum in Lübeck

Lübeck

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat am Freitagnachmittag die Räume des Corona-Testzentrums durchsuchen lassen. Es bestehe der Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ulla Hingst. Es geht um Abstriche für PCR-Tests, die – so der Verdacht – nicht oder nicht ordnungsgemäß untersucht worden seien. Beschuldigt sind der Betreiber des Testzentrums und eine Mitarbeiterin. Zur gleichen Zeit wurden der Firmensitz in Berlin und die Privatwohnungen der Beschuldigten durchsucht. Das Testzentrum blieb danach geschlossen.

Labor hat von dem Testzentrum noch nie gehört

Es geht bei den Ermittlungen nicht um Schnelltests, sondern ausschließlich um die aufwendigeren und – bei korrekter Ausführung – zuverlässigeren PCR-Tests. Der Redaktion liegt das Attest über ein negatives PCR-Testergebnis für eine Lübeckerin vor. Darin wird als auswertendes Labor ein Labor der Berliner Charité genannt. Die Charité hat aber jede Verbindung mit Sana Medical auf Nachfrage ausdrücklich verneint. Weder das Unternehmen selbst noch sein Geschäftsführer noch seine angebliche Mitarbeiterin seien der Charité bekannt, teilte eine Sprecherin in ihrer Antwort auf eine schriftliche Anfrage mit.

Kundin berichtet von Ungereimtheiten beim PCR-Test

Die Lübeckerin Gesine Albrecht hatte der Redaktion der Lübecker Nachrichten von Ungereimtheiten bei einem PCR-Test für ihre 87-jährige Mutter berichtet. Nach ihren Angaben wurde beim PCR-Test kein Abstrich aus dem Rachen genommen. Erst recht misstrauisch wurde sie, als das Attest, das ihr nach dem Test als Download zur Verfügung gestellt wurde, ein falsches Testdatum auswies. Das Attest trägt die Überschrift „Ergebnis des Coronatests“. Statt einer Unterschrift steht dort ein Name versehen mit dem Zusatz „Dr.“ „Das Schreiben können Sie sich selber machen“, kommentiert Albrecht. Die Staatsanwaltschaft geht auch dem Verdacht nach, dass die angegebene Person den Doktortitel unrechtmäßig geführt habe. Seltsam kam Albrecht auch vor, dass der Abstrich so schnell von Lübeck nach Berlin gelangt und über Nacht ausgewertet sein sollte. Sie rief in der Charité an – dort habe niemand von Abstrichen aus Lübeck gewusst, berichtet sie. Gesine Albrecht erstattete Anzeige.

Zentrum im Lichthof sollte kostenlose Corona-Schnelltests durchführen

Das Unternehmen Sana Medical – das trotz des ähnlichen Namens keine Verbindung zu dem Krankenhausbetreiber Sana Kliniken hat – bietet auf seiner Website neben den Schnelltests (die für Bürger Lübecks kostenlos waren), Antikörpertests und Gurgeltests PCR-Tests für 119,90 Euro an, mit „Testauswertung durch größtes Labor in S-H“. Der Name dieses Labors wird nicht genannt. Bis Donnerstag warb es für die Qualität seiner Dienstleistung mit dem Namen und Logo des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), des Bundesinstituts für Impfstoffe in Langen (Hessen). Auch dort ist Sana Medical unbekannt. Nach einer entsprechenden Anfrage forderte das PEI Sana Medical auf, umgehend das PEI-Logo von der Website zu entfernen. Das geschah bis Freitag auch – der Name des PEI allerdings stand dort noch immer.

Die Beschuldigten, der Geschäftsführer der Sana Medical und eine Mitarbeiterin, waren am Freitagnachmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Hanno Kabel