Besteht noch Hoffnung für den Urlaub in Niedersachsen?

Hannover

Seit gut sechs Monaten befindet sich Deutschland im Lockdown und dieser Zustand wird vermutlich auch noch einige Wochen anhalten. Doch ein Teil der Menschen sehnt sich nach Freiheiten – nach Urlaub, nach einem Abend im Restaurant. Doch was ist 2021 in Niedersachsen überhaupt möglich?

„Die Hoffnung sollte man grundsätzlich nie aufgeben“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag in Hannover. Die Landesregierung prüfe derzeit Möglichkeiten für den Tourismus und die Gastronomie. „Auch wir haben ein großes Interesse daran, Urlaub oder Wochenendausflüge zu ermöglichen.“ Augenblicklich sei man sehr zuversichtlich, kleinere Öffnungen in diesem Bereich zulassen zu können. Eine konkrete Entscheidung soll im Laufe der kommenden 14 Tage fallen, erklärte die Regierungssprecherin.

Doch was ist angesichts des Infektionsschutzgesetzes überhaupt möglich? Grundsätzlich kann das Land aufgrund der Bundes-Notbremse nur die Regionen mit einer Inzidenz unter 100 regeln. Im Infektionsschutzgesetz findet sich für höhere Inzidenzen keine Öffnungsklausel. Anke Pörksen verwies darauf, dass diese zum Bedauern von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nicht einbezogen wurde.

Mehr Freiheiten für Zweifachgeimpfte?

Für Urlaub in Regionen mit einer Inzidenz unter 100 spielt deswegen auch die Debatte um Freiheiten für Zweifachgeimpfte eine entscheidende Rolle. Ministerpräsident Stephan Weil spricht sich allerdings klar für Alternativen aus. „Solange wir noch nicht allen Menschen ein Impfangebot machen können, sollten wir eine unterschiedliche Behandlung von geimpften und noch nicht geimpften Menschen so weit wie möglich vermeiden“, machte er am Montagabend nach dem Impfgipfel deutlich. Die Regierungssprecherin stellte deswegen in Aussicht, dass bei möglichen Öffnungen auch ein negativer Test genügen könnte. Unabhängig davon, ob sich Menschen impfen lassen möchten oder nicht, ist dies auch für Familien entscheidend. Würde nur auf die Impfung abgestellt, dürften Kinder wegen fehlender Impfmöglichkeiten nicht verreisen.

Profitieren könnten nach den Erhebungen des Robert Koch-Instituts (RKI) derzeit womöglich unter anderem die beliebten niedersächsischen Urlaubsziele Heidekreis, Friesland, Wilhelmshaven und Lüneburg. Sie gehören zu den 21 Landkreisen, deren Inzidenz unter 100 liegt.

Allerdings bringen die Zahlen des RKI auch ihre Tücken mit sich – sie sind wesentlich ungenauer als die Zahlen, die vom Landesgesundheitsamt erhoben werden und vor Inkrafttreten der Bundes-Notbremse galten. Dies liegt an den verzögerten Meldezeiten. Mit Blick auf die Notbremse machte die Regierungssprecherin deswegen auch deutlich, dass die Landkreise durch ihre eigenen Zahlen schon vorzeitig verschärfte Maßnahmen ergreifen können. Dies diene auch bei etwaigen Lockerungen als „Sicherheitsmechanismus“.

Dehoga freut sich über Signale der Landesregierung

Beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Niedersachsen (Dehoga) löst die Ankündigung, Urlaube, Tagesausflüge und Außengastronomie öffnen zu wollen, Erleichterung aus. Hauptgeschäftsführer Rainer Balke sagte gegenüber der NP: „Das ist das erste Mal, dass wir von Vorschlägen mit Substanz hören.“ Die Branche sei gebeutelt, die sechs Monate Lockdown setzten den Betrieben zu, die Bundesmittel deckten zwar die Fixkosten, viele Unternehmen stünden aber trotzdem mit dem Rücken zur Wand: „Es geht darum, dass Familien ernährt und Krankenversicherungen bezahlt werden können. Die Rücklagen der Betreiberinnen und Betreiber sind allmählich aufgebraucht.“ Rainer Balke macht dabei auch deutlich, dass die Branche bereit sei, für die Öffnungen auch zusätzliche Aufgaben wie die Überprüfung der Impfausweise vorzunehmen. „Hauptsache, wir kommen der Wiedereröffnung endlich einen Schritt näher.“

Doch wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, bleibt vorerst weiter abzuwarten.

Von Mandy Sarti