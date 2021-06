Hannover

15 Jahre ist es her, seitdem das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen zuletzt neu organisiert wurde. Inzwischen ist viel geschehen: Das erste Smartphone ist auf den Markt gekommen, die Internetkriminalität hat zugenommen, Erpressungsforderungen werden in Kryptowährungen gestellt – um den neuen Phänomenen zu begegnen, soll das LKA nun neu strukturiert werden.

„Wir tun das nicht, weil die bisherige Struktur schlecht ist, sondern weil wir sie verbessern wollen“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover. Kriminalitätsbekämpfung müsse heute ganzheitlicher verstanden werden, viele Felder hätten sich nahezu vollständig digitalisiert.

Konkret wird eine neue, große Abteilung eingerichtet – ein „Digitales Service- und Kompetenzzentrum“. Dienstleistung und digitale Fachkompetenz sollen hier vereint werden. Die neue Abteilung soll rund 130 bis 160 neue Mitarbeitende umfassen.

Strikteres Vorgehen im Darknet

Daneben will man entschiedener im Darknet durchgegriffen, um international und national intervenieren zu können, sollen Expertisen gebündelt werden. Auch gegen die Verbreitung von Bildern und Videos, die sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen zeigen, will man mit einer festen Ermittlungsgruppe stärker vorgehen. Innenminister Boris Pistorius machte deutlich, dass gerade dieses Phänomen durch das Internet besonders aufgewachsen sei. Die Ermittlerinnen und Ermittler setzen schon jetzt auf Künstliche Intelligenz, durch das Instrument werden Datensätze auf strafrechtliche Relevanz geprüft.

Zudem soll eine Zentralstelle für die Bewertung und Einstufung extremistischer Gefährder und potenziellen Gefahrenlagen helfen. Landespolizeipräsident Axel Brockmann kündigte an, dass die Umstrukturierung noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll.

Doch läuft die Polizei den Kriminellen hinterher? Boris Pistorius betonte, dass man die technischen Entwicklungen grundsätzlich nachholen müsse. Dabei gelte es zu beobachten, zu welchen Mitteln Kriminell greifen. Die Dynamik habe sich in den vergangenen Jahren deutlich beschleunigt.

LKA-Präsident für Vorratsdatenspeicherung

Neben Niedersachsen machen sich auch andere Länder auf den Weg, der Kriminalität im Internet besser begegnen zu können. LKA-Präsident Friedo de Vries ist überzeugt: „Niedersachsen ist ganz vorne in der Liga dabei.“ Dennoch machte er auch deutlich, dass es Investitionen in leistungsfähige Technik und Serverlandschaft brauche. Zudem sprach er sich für die Vorratsdatenspeicherung aus. „Wenn ein konkreter Verdacht vorliegt, müssen wir auf Datenströme zugreifen und sie auswerten können.“

Die Vorratsdatenspeicherung steht in der Kritik und gilt als rechtlich hoch komplex. 2019 wurde sie vom Bundesverwaltungsericht ausgesetzt. Im vergangenen Jahr kam der Europäische Gerichtshof zu dem Entschluss, dass sie unzulässig sei, sofern sie anlasslos vorgenommen werde.

Von Mandy Sarti