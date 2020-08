Hannover

Mit Stichtag vom 1. März 2019 lag der Betreuungsschlüssel für Krippen im Schnitt bei 4,2 und in Kindergärten bei acht Kindern. Niedersachsen schafft es laut der Studie lediglich in Krippen etwas unter dem Schnitt zu bleiben: Eine Fachkraft betreut etwa 3,7 Kinder. Die Experten sehen aber im besten Fall einen Betreuungsschlüssel von drei Krippenkindern und 7,5 Kindergartenkindern vor. Unterdurchschnittlich sind in Niedersachsen nach Expertenmeinung die Gruppengrößen. In 78 Prozent der Fälle müssten die Gruppen kleiner sein. Das Land belegt damit im bundesweiten Vergleich den letzten Platz.

Ergebnis des Monitorings sorgt für Kritik

Das Ergebnis des Monitorings sorgt für viel Kritik. Björn Försterling, Bildungsexperte der FDP, ist überzeugt: „Frühkindliche Bildung hat das Potenzial, Kindern Chancen im Leben zu eröffnen, wenn sie gut gefördert werden können. Leider fehlen in Niedersachsen die Voraussetzungen, um dieses Potenzial zu entfalten.“ Dabei kritisiert er vor allem das Handeln der rot-schwarzen Landesregierung. Die hatte sich dazu entschieden, die Einführung der dritten Fachkraft in Kitagruppen auf Eis zu legen. „Die Kita sollte ein Ort sein, an dem Bildungsgerechtigkeit beginnt, in Niedersachsen hört sie dort leider schon auf.“

Auch der bildungspolitische Sprecher der Grünen, Volker Bajus, sieht massive Probleme im Land. Er hält es daher für gerechtfertigt, dass die Bertelsmann-Studie der niedersächsischen Bildungspolitik schlechte Noten erteilt. „Anstatt etwas für die Qualität in den Kitas zu tun, hat die Große Koalition übereilt die Gebührenfreiheit für alle Kinder eingeführt. Das sind die falschen Prioritäten. Das war und ist ein Riesenfehler.“

SPD : Qualität verbessert – aber bei Betreuung noch viel zu tun

Die Reaktion aus dem SPD-geführten Kultusministerium fällt allerdings deutlich positiver aus. „Wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn dieser noch lang ist“, sagt ein Sprecher. Man habe es geschafft die Qualität zu verbessern, allerdings gebe es vor allem bei der Betreuung noch viel zu tun. Man arbeite aber daran. Vor allem das Gute-Kita-Gesetz helfe dabei, die Situation zu verbessern. Mit den Mitteln sollen 5.293 zusätzliche Fach- und Betreuungskräfte gefördert werden.

Von Mandy Sarti