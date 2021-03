Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gelten als Stimmungsbarometer für das Superwahljahr 2021. In Niedersachsen blickt man deswegen gespannt auf die ersten Hochrechnungen – und die lösen gemischte Gefühle aus. Vor allem einer ist besonders enttäuscht: CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann will jetzt schnell das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen.