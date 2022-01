Belegung von Krankenhäusern mit Corona-Patienten in Niedersachsen gestiegen

Hannover

Angesichts der Omikron-Welle hat die Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen am Montag leicht zugenommen. Sie stieg von 8,3 auf 8,4, wie das Land mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Patienten innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Der Wert steigt seit einigen Tagen. Bis Mitte Januar hatte die Zahl relativ konstant bei etwa 4,7 gelegen. Die höchste Warnstufe beginnt bei einer Inzidenz von 9.

Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten sank im Vergleich zum Vortag auf 4,9 Prozent. Am Sonntag lag sie bei 5,4 Prozent und damit gut einen Prozentpunkt höher als eine Woche zuvor.

Hohe Sieben-Tage-Inzidenz in Hannover und Bremen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen gab das Land mit 910,5 an (Vortag: 907,5). In der Region Hannover liegt die Inzidenz aktuell bei 1.241,6. Der Wert gibt an, wie viele Neuansteckungen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden.

Für das Bundesland Bremen gab das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen am Montag mit 1575,9 an - eine Steigerung im Vergleich zum Sonntag (1516,2), nachdem der Wert zuvor gesunken war.

