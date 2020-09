Westerhever

Zwei Urlauber sind bei einem Wattspaziergang in der Gemeinde Westerhever im Kreis Nordfriesland vom Wasser eingeschlossen worden. Zwei Feuerwehren sowie ein Hubschrauber waren bei der Halbinsel Eiderstedt am Samstagnachmittag im Einsatz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die beiden Urlauber hätten hüfttief im Wasser gestanden. Sie konnten sich allerdings selbst retten und an Land begeben, hieß es. Verletzt wurde niemand.

Von RND/dpa