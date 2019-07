Bundeswehr vergisst Waffe an der alten B3 – Keiner merkt es

Kostenlos bis 12:38 Uhr Bundeswehr vergisst Waffe an der alten B3 – Keiner merkt es Dieses Foto sorgt gerade für Aufsehen in Niedersachsen: Von weitem sieht es aus wie ein neuartiger Blitzer an der alten B3 bei Bergen – doch offenbar hat die Bundeswehr dort etwas vergessen.

Was steht da bei Bergen an der Straße? Ein neuartiger Blitzer ist es nicht. Quelle: Julia K. / via Twitter