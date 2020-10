Hannover

Zum Start der Herbstferien gilt in Niedersachsen eine neue Verordnung: Ab Samstag dürfen Touristen aus Regionen, in der Inzidenzwert bei 50 liegt, in Niedersachsen nicht mehr beherbergt werden. Ein entsprechendes Regelwerk stellte die rot-schwarze Landesregierung am Freitag in Hannover vor.

„Es geht darum, den touristischen Reiseverkehr einzuschränken“, stellte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, klar. Deswegen gilt die Regel nicht für Geschäftsreisen, medizinische Aufenthalte oder für Reisen, die dazu dienen, dem Sorgerecht nachzukommen. Das Beherbergungsverbot gilt auch dann nicht, wenn die Reisenden einen negativen Corona-Test vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Allerdings müssen die Kosten dafür selbst getragen werden.

Die Kontrolle liegt bei den Beherbergungsunternehmen. Ein Verstoß kann mit bis zu 25.000 Euro Ordnungsgeld geahndet werden. An einem konkreten Bußgeld arbeitet die Landesregierung derzeit noch.

Claudia Schröder machte aber auch deutlich, dass Menschen, die sich bereits vor Inkrafttreten der Verordnung auf den Weg in den Urlaub gemacht haben, nicht von dem Beherbergungsverbot betroffen sind. Welche Region betroffen ist, lässt sich auf der Seite des Landes nachvollziehen. Die Liste mit den Risikogebieten wird täglich aktualisiert. Dabei ist der Inzidenzwert der Region entscheidend – liegt der bei 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen, beginnt die Prüfung. „Die Prüfung machen wir davon abhängig, ob die Infektion eingrenzbar ist oder ob das Virus bereits innerhalb dieses Landkreises streut“, erklärte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs. Dies bedeutet, dass nicht zwangsläufig jede Region mit Inzidenzwert 50 als Risikogebiet eingestuft werden muss. Die Regelung gilt allerdings nur für Niedersachsen. In anderen Ländern kann die Einstufung als Risikogebiet dennoch erfolgen.

Das Beherbergungsverbot kommt keinem Einreiseverbot gleich. Menschen aus den Risikogebieten können demnach noch als Tagestouristen in andere Regionen reisen.

Ministerpräsident entschuldigt sich bei Urlaubern

„Der starke Anstieg der Infektionszahlen in den letzten Tagen ist beunruhigend. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir nicht wieder eine exponentielle Kurve erreichen – also von Tag zu Tag die Infektionszahlen dynamisch ansteigen“, begründete Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) den Entschluss. Es tue ihm leid, dass dies Konsequenzen für den Urlaub vieler Familien bedeute. Mit Blick darauf, dass die anderen Länder aber eine ähnliche Regelung getroffen haben, sei es auch in Niedersachsen notwendig gewesen, nachzuziehen.

Bei den Grünen traf die neue Regelung auf wenig Zuspruch. „Die Verordnung zum Beherbergungsverbot ist mit sehr heißer Nadel gestrickt. Sie ist in vielen Teilen unklar und widersprüchlich. Die Landesregierung läuft damit Gefahr, die Akzeptanz für notwendige Einschnitte im persönlichen Bereich zu verspielen“, mahnte Meta Janssen-Kucz an. Die Regeln müssten nachvollziehbar sein. Unverständlich sei überdies, wieso Unterkünfte, die bei Airbnb gebucht werden, nicht unter die Regel fallen.

Künftig mehr Parlamentsbeteiligung?

In den vergangenen Wochen war immer wieder eine Debatte über die Beteiligung des Parlaments an der Erarbeitung der Verordnungen entfacht. Grüne und FDP kritisierten mehrfach, dass es an Transparenz fehle. Der Koalitionspartner CDU hatte das Vorgehen der Landesregierung immer wieder in Schutz genommen. Doch damit ist nun wohl Schluss. Nachdem es bei der neuen Verordnung zwischen SPD und CDU zu Unstimmigkeiten bei der Obergrenze für Teilnehmer an privaten Feiern kam, will nun offenbar auch CDU-Chef Dirk Toepffer eine bessere Beteiligung der Fraktionen.

Am Mittwoch stellte er während seiner Rede im Landtag fest: „Wenn diese Krise nicht bald zu Ende geht, werden wir über eine weiter­gehende Beteiligung des Landtags sprechen müssen.“ Die Fraktion steht hinter diesem Kurs. Nach NP-Informationen gehe es darum, wieder zur herkömmlichen Parlamentsbeteiligung zurückzukehren, weil der Krisenmodus inzwischen zur Normalität geworden ist.

