Niedersachsen Beginn der Plädoyers im Prozess - Niels Högel: Die Geschichte einer Krankenhausmordserie Im Prozess gegen den Patientenmörder und Ex-Krankenpfleger Niels Högel beginnen am Donnerstag die Plädoyers am Landgericht Oldenburg. Er soll mehr als 100 Patienten getötet haben – eine Chronologie der Ereignisse.

Die Staatsanwaltschaft hat den Ex-Krankenpfleger wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg angeklagt. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa