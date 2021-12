Baum stürzt auf Auto: Mann stirbt im Kreis Gifhorn 

Hannover

Bei einem Unfall mit einem umgestürzten Baum auf der B4 bei Wesendorf (Landkreis Gifhorn) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Aufgrund schwerer Sturmböen war der Baum am Mittwochabend umgekippt und auf ein Auto gefallen - ein Cabrio mit Stoffdach, wie die Polizei mitteilte. Der Baum traf den 63-Jährigen Fahrer auf dem Kopf. Er starb noch am Unfallort. Sein 35-jähriger Sohn kam mit leichten Verletzungen davon.

In Niedersachsen sorgte das Sturmtief besonders in und um Oldenburg für knapp 40 Einsätze, bei denen es nach Angaben einer Polizeisprecherin ebenfalls nur zu Sachschäden kam. Auch in Brandenburg kam es zu ähnlichen Einsätzen. Wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam mitteilte, krachten auf der A24 ein Sattelzug und zwei Autos gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Baum. Verletzt wurde dabei niemand.

Von RND/lni