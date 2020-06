Umstrittener Protest: Bauernverband distanziert sich von Landvolk-Symbol

Lübeck

„Davon distanzieren wir uns ohne Einschränkung“ sagte Bauernverbands-Präsident Werner Schwarz am Sonntag. Ein Symbol, das an eine gewalttätige und spalterische Bewegung erinnere, deren Verhältnis zum Nationalsozialismus wenigstens zweideutig sei, sei nicht akzeptabel, so Schwarz. „Damit werden wir auch unserer besonderen historischen Verantwortung als Deutsche nicht gerecht.“ Zugleich nimmt Schwarz die Landwirte im Norden gegen die Verdächtigung in Schutz, sie würden rechtem politischen Gedankengut anhängen. „Von vielen Versammlungen und persönlichen Gesprächen kenne ich unsere Bäuerinnen und Bauern, das entspricht nicht ihrer Geisteshaltung“, sagte der Präsident des Bauernverbandes. Zuvor hatten bereits mehrere Landtagsabgeordnete die Verwendung des alten Landvolk-Symbols massiv kritisiert.

Aktion war zuerst am Strand geplant

Eigentlich wollten die Bauern ihre Traktoren am Ordinger Strand aufstellen, sagte Organisator Jann-Henning Dircks dem SHZ. Doch der Treckerkonvoi sei von der Polizei gestoppt worden, das Nationalparkamt hatte die Veranstaltung am Strand untersagt. Darauf wichen die Bauern am Donnerstag Abend auf die Fläche bei Oldenswort aus, um dort das Symbol nachzustellen, ein Pflug mit einem Schwert. Insgesamt seien 1000 Teilnehmer vor Ort gewesen. „Es macht mich stolz, ein Bauer zu sein“, sagte Dircks laut SHZ, „wir sehen das hier als letzten Hoffnungsschrei an“. Er rief alle „freien, selbstdenkenden Menschen im Land“ auf, in der Protestwoche vom 15. bis 20, Juni mit nach Berlin zu kommen.

Anzeige

„Symbol einer terroristischen Gruppe“

Zuerst protestierten die nordfriesischen Grünen gegen die Verwendung des Symbols. „Es ist nicht hinnehmbar, dass hier bei uns in Nordfriesland das Symbol einer terroristischen Gruppe, die den Nationalsozialisten mindestens sehr nahe stand, für eine bislang friedliche Protestbewegung genutzt wird. Wer sich bewusst in diese Tradition stellt, muss sich fragen lassen, was er weiter im Schilde führt“, sagte Peter Schröder, Sprecher der Grünen Nordfriesland, und verlangte eine klare Distanzierung. Das Landvolk sei damals eine „antisemitische und völkische Bewegung“ gewesen, die in Schleswig-Holstein „den Grundstein für den Durchbruch der Nationalsozialisten gelegt“ habe und deren Mitglieder mehrere Bombenanschläge auf Landrats- und Finanzämter begangen hätten.

Weitere NP+ Artikel

Fahne der Landvolkbewegung Schleswig-Holstein aus 1929. Quelle: Wikipedia / Gemeinfrei

FDP : Diese Art des Protests geht gar nicht

Am Sonntag äußerten sich auch mehrere Landtagsabgeordnete zu der umstrittenen Demonstration. „Es richtig, laut und unbequem zu sein, um Missstände anzuprangern. Aber es ist falsch, dabei Symbole zu verwenden, die sich auf eine Bewegung beziehen, die in den 20er Jahren zahlreiche terroristische Akte verübt ha“, sagte Oliver Kumbartzky ( FDP). „Wir wissen, dass nicht alle Landwirte in Schleswig-Holstein hinter der Aktion in Nordfriesland stehen. Deshalb ist es Zeit, dass diese Bauern sich ganz klar von der Aktion abgrenzen. Diese Art des Protestes geht gar nicht.“ Man kenne ihre Nöte und werde sich weiterhin für die Bauern stark machen. „Aber geschichtsvergessene Symbolik werden wir nicht tolerieren und wir sind der Meinung, dass diese Art des Protestes den Bauern schadet und nicht nützt“, erklärte Kumbartzky. Gleichzeitig müssen sich Politiker im Bund und in der EU mit den Sorgen der Landwirte auseinandersetzen. „Die Bauern stehen längst mit dem Rücken zur Wand. Statt sie ständig zu stigmatisieren und zu gängeln, sollte ihnen endlich geholfen werden“, sagte Kumbartzky.

CDU fordert öffentliche Entschuldigung

„Mit dieser Symbolik und den dazu getätigten Aussagen haben die Veranstalter die Grenzen des guten Geschmacks und des sachlichen Austausches verlassen“, sagte CDU-Agrarexperte Heiner Rickers. „Sie erzeugen in der Öffentlichkeit von sich ein Bild, was mit den Bauernaufmärschen aus den dunkelsten Jahren deutscher Geschichte verbunden wird.“ Derartige Symbolik gehöre nicht in unsere demokratische Debattenkultur und führe zudem in der Bevölkerung zu Unverständnis für die Sorgen der Landwirtschaft. Rickers: „Ich fordere die Organisatoren auf, sich für dieses Fehlverhalten öffentlich zu entschuldigen! Solche historisch belasteten Symbole haben nirgends, aber vor allem auch nicht auf den Äckern unseres Landes etwas zu suchen.“ Die CDU sei sich der momentanen schwierigen Lage der Landwirte bewusst und versuche gemeinsam mit dem Berufsstand Lösungen zu erarbeiten.

Grüne: Völlig verantwortungslos

Zweifelsohne sei die ökonomische Lage auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben prekär, sagt der Grünen-Abgeordnete Bernd Voß. „Dennoch ist es völlig verantwortungslos, wenn jetzt einige die Fahne der Landvolkbewegung von 1929 verwenden, und sich auch noch genug Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden, die ihr hinterherlaufen, sowie Aktionen und Rhetorik daran ausrichten.“ Das ignoriere die historische Dimension vor gut 90 Jahren – unabhängig von Einzelpersonen - die den Nährboden für die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Schleswig-Holstein mit gelegt hätten. „Das fehlende Geschichtsbewusstsein ist erschreckend. Wir wollen keine braunen Symbole - weder auf schwarzen Äckern noch auf grünen Wiesen“, sagte Voß.

Stegner fordert Distanzierung

Die Aktion sei völlig inakzeptabel und müsse Konsequenzen haben, sagt SPD-Fraktionschef und Oppositionsführer Ralf Stegner. Bei allem Verständnis dafür, dass die Landwirte für ihre Sache demonstrieren, könne es nicht angehen, dass man bei den Protesten die Symbolik der sogenannten Landvolkbewegung der Weimarer Republik nutzt. Stegner: „Wer noch einen Funken Anstand und Grips hat, distanziert sich von dieser üblen Aktion! Die Landvolkbewegung war nationalistisch, völkisch und antisemitisch und schreckte schließlich auch vor Terrorakten nicht zurück.“

Lesen Sie auch

Von Christian Risch