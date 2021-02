Hannover

In Niedersachsen wird seit nunmehr zwei Monaten gegen das Coronavirus geimpft. An den 50 Impfzentren im Land soll nun die Kapazität hochgefahren werden. Ziel ist es, täglich deutlich mehr Menschen immunisieren zu können.

„In den kommenden Wochen soll es insgesamt 200 Impfteams geben“, sagte eine Sprecher des Sozialministeriums. Derzeit sind im Land sowohl mobil als auch in den Impfzentren 125 Impfteams im Einsatz. So ist es möglich, täglich rund 20.000 Menschen mit den Impfstoffen von Biontech und Pfizer, Moderna und Astrazeneca zu versorgen. Der Ausbau der Impfteams lässt Schätzungen zufolge dann nahezu eine Verdopplung der Immunisierungen zu.

Nur 16.900 Impfungen am Dienstag

Problematisch ist aber noch immer die Knappheit der Vakzine. Am Dienstag konnten in Niedersachsen lediglich 16.900 Menschen gegen Covid-19 geimpft werden. Das sorgt auch für Verzögerung bei der Impfung der Menschen, die älter als 80 sind. Weil für sie nur die Präparate von Biontech und Pfizer und Moderna zugelassen sind, geht die Landesregierung derzeit davon aus, dass diese Gruppe frühestens an Ostern durchgeimpft sein werde.

Der FDP im Landtag geht das nicht schnell genug. Sie fordert, das Land dazu auf, die Kapazitäten weiter auszubauen. „Wir sind der Überzeugung, dass wir an einem Punkt angelangt sind, der zu einem Strategiewechsel führen muss“, machte FDP-Chef Stefan Birkner am Mittwoch in Hannover deutlich. Unabhängig vom derzeit noch fehlenden Impfstoff, müsse die Kapazität noch deutlicher hochgefahren werden – mit den Impfzentren alleine, werde es viel zu lange dauern, bis ein Großteil der Bevölkerung immunisiert sei. Es müsse alles daran gesetzt werden, zeitnah in Arztpraxen impfen zu können.

Vier Arztpraxen starten Probelauf für Impfungen

Die Landesregierung hatte am Dienstag angekündigt, dass man landesweit mit vier Arztpraxen eine Probephase starte. In dieser solle geprüft werden, welche Abläufe am besten funktionieren.

Der FDP genügt das nicht. „Viel mehr Ärzte sind bereit, loszulegen“, stellte Susanne Schütz, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion fest. Zudem sei es notwendig, dass das Parlament über die Priorisierung debattiere. Die einzelnen Gruppen seien so groß, dass auch in ihnen priorisiert werden müsse. Daneben fordern die Liberalen, dass die Landesregierung schnellstmöglich Schnelltests beschafft. So könne ein Leben mit dem Virus, möglich sein, betonte Stefan Birkner. Mit Blick auf das nahende Ostergeschäft mahnte er an, dass dies nicht erst in ein paar Wochen geschehen dürfe.

Von Mandy Sarti