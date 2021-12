Bahn baut Fernverkehr an die Nordseeküste aus

Die Bahn baut ihr Angebot an Fernverkehrszügen an die Nordseeküste mit einem Fahrplanwechsel am Sonntag aus. Neu ist unter anderem ein Intercity, der täglich von Köln nach Bremerhaven fahren soll, wie das Unternehmen ankündigte.

Menschen stehen auf einem Bahnsteig am Bahnhof Norddeich Mole vor einem eingefahrenen Zug. Die Bahn baut ihr Angebot an Fernverkehrszügen an die Nordseeküste mit dem Fahrplanwechsel an diesem Sonntag aus. Quelle: Markus Hibbeler