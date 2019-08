Lübeck

Die Frau, die am Wochenende bewusstlos von ihrem Ehemann aus der Ostsee gerettet worden war, ist tot. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb die 53-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg am Donnerstag in einem Lübecker Krankenhaus.

Ihr 55 Jahre alter Ehemann war bereits am Dienstag in einem Krankenhaus gestorben. Er hatte vor knapp einer Woche seine Frau nach einem Badeunfall aus der Ostsee gezogen. Nach der Rettungsaktion war er am Strand von Sütel im Kreis Ostholstein bewusstlos zusammengebrochen und drei Tage später gestorben.

DLRG ruft zu mehr Vorsicht auf

Damit steigt die Anzahl der Menschen, die an dem Wochenende an der Ostküste von Schleswig-Holstein bei Badeunfällen ums Leben gekommen sind, auf vier. Das berichten die Lübecker Nachrichten.

Der starke Wind hatte erheblichen Wellengang und starke Unterströmungen zur Folge. Obwohl die DLRG die rote Flagge gehisst und damit ein Badeverbot verhängt hatte, gingen etliche Menschen ins Wasser.

