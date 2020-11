Bad Nenndorf

Zwei Lastwagen und mehrere Autos sind am späten Donnerstagabend in einen schweren Unfall auf der A2 involviert gewesen. Mehrere Insassen sollen dabei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden sein, berichtet die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, konnten sich aber bereits alle Beteiligten befreien. Mehrere Menschen wurden verletzt. An einigen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Aufgrund von auslaufendem Treibstoff aus einem Lkw dauerten die Aufräumarbeiten mehrere Stunden an. Die A2 musste deshalb in Richtung Dortmund voll gesperrt werden. Es bildeten sich lange Rückstaus. Am Freitagmorgen ist die Strecke aber wieder ohne Einschränkungen befahrbar.

Von RND/SN