Bad Essen

Seit Dienstag, dem 28. September, wird der 11-jährige Dustin aus Bad Essen vermisst. Wie die Polizei Osnabrück mitteilt, entfernte sich Dustin am Morgen gegen 7.15 Uhr aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Bad Essen, in der er zuletzt untergebracht war. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Da nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Kind Opfer eines Verbrechens wurde oder sich in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Junge trägt „FC Barcelona“-Trainingsjacke

Dustin ist 1,40m bis 1,50m groß und schlank. Er hat kurze, blonde Haare und trägt keine Brille. Am Tag seines Verschwindens war Dustin mit einer blau/roten Trainingsjacke des Vereins „FC Barcelona“ bekleidet. Außerdem trug er eine hellblaue Jeans und rote Turnschuhe. Dustin war kurz vor seinem Verschwinden mit einem rot-blau-schwarzen Mountainbike der Marke „Talson“ unterwegs.

Dustin kommt ursprünglich aus dem Raum Würzburg und hat familiäre Beziehung nach Eußenheim in Bayern und zum Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen.

Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Gesuchten nehmen die Polizei Bramsche unter der Telefonnummer (05461) 91530-112 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von RND