Bad Eilsen

Gegen 13 Uhr war der Notruf aus dem Kurort bei der Leitstelle in Stadthagen eingegangen. Der Disponent schickte umgehend einen Rettungswagen der DRK-Wache Bückeburg und ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Rinteln zur Harrl-Allee. Auch mehrere Streifenwagen aus Bad Eilsen, Obernkirchen und Bückeburg fuhren zum Unglücksort. Für das Unfallopfer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Mann war offenbar sofort tot, sagte ein Ermittler.

Ersten Ermittlungen der Polizei hatte der 62 Jahre alte Fahrer seinen Muldenkipper auf der abschüssigen Harrl-Allee mit laufendem Motor ungesichert abgestellt. Plötzlich habe sich der Sattelzug, der mit mehreren Tonnen Sand - der für eine Baustelle in Bad Eilsen bestimmt war - in Bewegung gesetzt, berichtet ein Kommissar.

Fahrer versucht den Lkw zu stoppen

Der Lastwagen rollte die abschüssige Straße in Richtung Kurpark hinab. Der Lkw-Fahrer habe das bemerkt. „Er hat offenbar versucht, noch in das Führerhaus klettern, um den 40-Tonner stoppen zu können“, sagt ein Polizeibeamter. Dabei sei der Mann unter den Lastwagen geraten.

Die Polizei geht davon aus, dass mindestens drei Reifen des tonnenschweren Aufliegers den 62-Jährigen überrollt haben. Führerlos walzte der Muldenkipper einen Baum neben der Straße platt und prallte schließlich gegen einen Brunnen im Kurpark. Durch die Kollision sei der Lastwagen schließlich gestoppt worden.

Polizisten sperrten den Unfallort weiträumig mit Flatterband ab. Kriminaltechniker der Polizei Bückeburg und Spezialisten der sogenannten Tatort-Gruppe aus Nienburg rückten am Nachmittag an und begangen mit der Spurensuche am Unglücksort. Ermittler machten Fotos, sicherten Spuren auf der Straße. Nach Angaben eines Ermittlers soll der Unfallhergang noch weiter untersucht werden.

Von Leonard Behmann